أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين09 يناير 2023

ايران ..

رئيس الجمهورية .. نشر مجلة فرنسية رسوما كاريكاتيرية مسيئة دليل يأس الأعداء من مخطط الفوضى

رويش ملت ..

مجلس خبراء القيادة يشجب بشدة إساءات مجلة فرنسية للقائد والمقدسات

اطلاعات ..

تجمع طلابي حاشد مقابل السفارة الفرنسية بطهران إحتجاجا على إساءات مجلة شارل ايبدو للقائد

جوان ..

القسم الأكبر من الفرنسيين لا يستبعدون حدوث إنفجار إجتماعي بسبب الغلاء والفقر والعنصرية بفرنسا

خراسان ..

نتنياهو في مفترق طريق .. تظاهرات بتل أبيب ضد مواقف وسياسات حكومته الفاشية

جمهوري اسلامي ..

الإمارات تستقبل وفدا رسميا صهيونيا بعد أيام من إقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

ارمان امروز ..

حلف الناتو يرفض طلب الرئيس الصربي بنشر قوات في جمهورية كوسوفو

قدس ..

أنباء تتحدث عن تفاقم الصراع على السلطة في بلاط آل خليفة بالبحرين

كيهان ..

مخاوف صهيونية .. صواريخ حزب الله لبنان لا تعطي الفرصة حتى للوصول إلى الملاجئ

سياست روز ..

تظاهرات حاشدة بمدينة قم تنديدا بنشر مجلة فرنسية رسوما مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية

ارمان ملي ..

باريس تشهد تظاهرات غاضبة لحركة السترات الصفراء إحتجاجا على الغلاء وتدهور مستوى المعيشة

وطن امروز ..

صندوق النقد الدولي يحذر من تبعات إقتصادية خطيرة بأوروبا على خلفية الحرب الأوكرانية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( إقتحام المسجد الأقصى, إنذار للعالم الإسلامي).. ارع وزير الامن الداخلي في حكومة نتنياهو الجديدة ايتمار بن غفير لترأس مجموعة مستوطنين بنفسه واقتحام المسجد الاقصى في الوقت الذي لم يكد يمضي على تشكيل هذه الحكومة التي تعتبر الاكثر تطرفا وعنصرية حتى بمقاييس الكيان الصهيوني سوى خمسة ايام .

إن هذا الإقتحام يؤكد أن حكومة نتنياهو تخطط لتسريع مخطط تهويد القدس وتخريب المسجد الأقصى والتحرك لإبتلاع الضفة.

ان بيانات الادانة الصادرة من البلدان العربية والاسلامية لن توقف حكومة نتنياهو عن تحقيق اهدافها المشؤومة , والضرورات باتت تحتم تحرك بلدان الامة الاسلامية في عدة مسارات عملية ومؤثرة للتصدي لمخططات الكيان من اجل صيانة المسجد الاقصى والهوية الاسلامية للقدس.

جوان ..

في الشان اليمني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( أنصار الله تلوح بإستهداف العمق السعودي والإماراتي ).. التحذير الذي اطلقته حركة انصار الله اليمنية مؤخرا بشأن احتمال استهداف العمق السعودي والاماراتي يعكس واقع نفاد صبرها ازاء مماطلات التحالف السعودي ومواصلته العدوان و الحصار على اليمن.

حركة أنصار الله قالت إنها ترفض إستمرار حالة اللاحرب واللاسلم وإنها ستستهدف مواقع في العمق السعودي والإماراتي.

هذا الانذار اليمني يستند الى قدرة فائقة للقوات اليمنية المشتركة على نقل الحرب لعمق دول التحالف وربما بقوة اكبر بكثيرهذه المرة .

ان حركة انصار الله صبرت على مدى ستة اشهر هدنة بكل ما شهدته من انتهاكات واسعة من التحالف , وصبرت مدة طويلة بعدها بحالة لاحرب ولاسلم وتعاملت بمرونة كبيرة في مباحثات الوساطة العمانية لتمديدها وهي مباحثات افشلتها مماطلات التحالف , ولكن يبدو ان صبر انصار الله قد نفد بالفعل الان .

ايرار ..

صحيفة ابرار نشرت تقريرا عن اازمة بين تركيا واليونان ونقلت اردوغان مخاطبا اليونان قوله ( لاتضايقونا ببحر ايجه) وحسب التقرير ..

قال الرئيس التركي ان العلاقات مع اليونان لن تتفاقم فيما لو كفت الاخيرة عن مضايقة بلاده في القضايا التي ترتبط ببحر ايجه.

أردوغان لوح بقدرات تركيا العسكرية مشيرا لإختبارها صاروخا بالستيا في بحر ايجه يصل لأثينا بدقائق لكنه نوه في نفس الوقت لامكانية خفض اجواء التوتر بين البلدين في حالة تراجع اثينا عن موقفها بشأن جزر بحر ايجه.

وجدير بالذكر ان هناك ملفات عديدة في مسار الخلافات التي دخلت مرحلة ساخنة بين البلدين , احدها ملف الخلافات حول ملكية جزر في هذا البحر وكذلك تعزيز اليونان لقدراتها العسكرية بجزر يونانية قريبة من السواحل التركية وهناك ايضا ملف الغاز بالبحر الابيض المتوسط.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها (نتنياهو ونهاية شهر العسل )..بعد عشرة ايام فحسب على تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة,خرج الاف المتظاهرين في شوارع تل ابيب منددين بهذه الحكومة وبسياساتها ومواقفها المتطرفة وسط شعارات ضد نتنياهو وبن غفير .

إن هناك مخاوف جدية بفلسطين المحتلة من أن تشعل حكومة نتنياهو نيران حرب جديدة في المنطقة وبالتالي نهاية الكيان وفي هذا السياق حذر مسؤولون سابقون في الكيان من ان نتنياهو بات العوبة بيد "بن غفير" زعيم "حزب القوة اليهودية" " وبتسلئيل سموترتريتش" زعيم "حزب اصهيونية الدينية" , وهما الحزبان الرئيسيان في التحالف مع الليكود بحكومة نتنياهو . والحزبان يدعوان لضم الضفة بما فيها الفدس.

ان احتمال سقود حكومة نتنياهوالجدية لم يعد مستبعدا ابدا , وعندها ستكون نهاية حياته السياسية هذه المرة .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن ( تصاعد الخلافات بين إسلام آباد وكابول ) قائلة ..على مدى الاشهر الثلاثة الاخيرة وقعت العديد من الاشتباكات الحدودية بين حرس الحدود الباكستاني والافغاني , وفي الاونة الاخيرة تحدثت انباء عن شن باكستان غارات جوية على مواقع لحركة تحريك طالبان الباكستانية في الاراضي الافغانية.

إن العلاقات بين باكستان وأفغانستان قد تأخذ منحى ساخنا في المستقبل بعد إلغاء تحريك طالبان الباكستانية للهدنة مع إسلام آباد.

فالحكومة الباكستانية تتهم حكومة طالبان الافغانية حركة تحريك وامدادها بالسلاح وهو اتهام تنفيه كابول ولكن مع ذلك يبدو ان باكستان قد تعمد لاستخدام تفوقها العسكري الشامل لوقف طرق امداد النسخة الباكستانية لطالبان .