قائد الثورة : انتفاضة أهالي قم في 9 يناير كانت بداية لجهاد كبير وتحول عظيم

العالم - ايران

وتابع قائد الثورة لدى استقباله صباح اليوم الاثنين، حشدا من اهالي قم بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة الـ9 من يناير عام 1978 في مدينة قم ، قائلا : لماذا نقول إن التاسع من يناير حدث تحولي وتاريخي؟ لأنه كان بداية جهاد عظيم. من هنا انطلق جهاد كبير في جميع أنحاء البلاد ، هدفه إخراج إيران العزيزة من الهيمنة الغربية . إيران التي سُحقت تحت أيدي وأقدام الثقافة الغربية المشوهة والخاطئة وتحت الهيمنة السياسية والعسكرية للغرب ، يجب أن تخرج وتصبح مستقلة وتعيد إحياء الهوية التاريخية لإيران، الهوية التاريخية للإسلام وإيران هي إيران الإسلامية.

واضاف سماحته ان هذه الهوية الإسلامية لإيران كانت قد ضاعت. فلو جاء شخص ما ، وسار في شوارع طهران ، ليس فقط في طهران ، في العديد من المدن الأخرى ، حتى في بعض مناطق مدينة مشهد ايضا ، لما كان يشعر بأن هذه دولة إسلامية ، وأن شعب مسلم يعيش هنا.

يتبع ..