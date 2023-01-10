شاهد..شاطئ "مميت" برمال سوداء يسحب كل من يقترب منه!

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وقد تظنه شاطئًا عاديًا، مثل بقية الشواطئ التي تتميز بمياهها الفيروزية ورمالها الذهبية. ولكن، لفت هذا الشاطئ “المميت” انتباه العديد من الأشخاص، وتحديدًا المصورين الفوتوغرافيين .

وتشتهر شواطئ أيسلندا برمالها السوداء التي تشكلت نتيجة الانفجارات البركانية منذ سنوات عديدة. وعندما تبرد الحمم البركانية، تتجمد وتتحول في النهاية إلى حبيبات من الرمال.

الشاطئ “المميت”

ويُعد شاطئ رينيسفجارا من بين الأكثر شهرة. ومع ذلك، تبقى السباحة فيه غير ممكنة، بحسب ما أوضحه موقع “Reykjavik Excursions” الإلكتروني.

والسبب؟

يمكن أن يتغير المدّ خلال ثانية واحدة، متسببًا بتيارات تسحب كل من يقترب من الشاطئ.لذلك يجب الابتعاد مسافة آمنه عن المياه وعدم إدارة الظهر للبحر أبداً. وذلك تجنباً لأمواج البحر المرتفعة والشديدة التي يمكنها أن تجر معها المسافرين إلى المياه.

ولا يقتصر الأمر على قوة التيارات، ولكن درجة حرارة الماء تكون شديدة البرودة على مدار العام.

لذلك، لن تكون تجربة السباحة فيه ممتعة.