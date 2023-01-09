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وفد إسرائيلي في ضيافة الإمارات بعد أيام من اقتحام بن غفير للأقصى!

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

توجه وفد صهيوني رفيع الى العاصمة الاماراتية أبو ظبي بعد 5 أيام فقط من اقتحام وزير الامن الصهيوني النائب المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الاقصى المبارك.

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