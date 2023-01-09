الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣
١٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اصدار الاحكام الاولية للمتهمين في الحادث الإرهابي في حي خانه باصفهان 

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

صدرت الأحكام الأولية للمتهمين في جريمة حي خانه في أصفهان ، والتي أدت إلى استشهاد 3 عناصر أمنية ، وحكم على 3 منهم بالإعدام.

العالم - ايران

وبحسب تقرير "العالم" نقلاً عن المركز الإعلامي للقضاء ، في 25 تشرين الثاني / نوفمبر ، استشهد 3 مدافعين عن الامن وهم محسن جراغي ومحسن حميدي ومحمد كريمي نتيجة هجوم إرهابي مسلح في ساحة الحرس بحي خانه في أصفهان.

العناصر المتورطة في هذا الهجوم وبتنسيق مسبق قاموا بأعمال إرهابية وبدأوا بإطلاق النار بهدف قتل الماس وقوى الامن.

كما أصيب في هذه العملية الإرهابية عدد من الناس وقوات الأمن.

بعد إلقاء القبض على المتورطين في هذه الجريمة وإصدار لائحة الاتهام، عقدت المحكمة التي تنظر في اتهامات 6 من المتهمين في هذه القضية في 4 جلسات في 7 و 8 و 10 يناير في محافظة أصفهان.

2

روابط ذات صلة

القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الإيرانية: وفاتان و 135 إصابة جديدة بكورونا

اصدار الاحكام الاولية للمتهمين في الحادث الإرهابي في حي خانه باصفهان 

جبهة العمل الإسلامي.. دماء المقاومين كانت لرفع الظلم والضيم عن المظلومين والمستضعفين

احياء الذكرى الثالثة للشهيد سليماني في مخيم البداوي شمالي لبنان

وفد إسرائيلي في ضيافة الإمارات بعد أيام من اقتحام بن غفير للأقصى!

الصين ترفض دواء أمريكيا لعلاج كورونا وتكشف السبب