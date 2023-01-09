اصدار الاحكام الاولية للمتهمين في الحادث الإرهابي في حي خانه باصفهان 

العالم - ايران

وبحسب تقرير "العالم" نقلاً عن المركز الإعلامي للقضاء ، في 25 تشرين الثاني / نوفمبر ، استشهد 3 مدافعين عن الامن وهم محسن جراغي ومحسن حميدي ومحمد كريمي نتيجة هجوم إرهابي مسلح في ساحة الحرس بحي خانه في أصفهان.

العناصر المتورطة في هذا الهجوم وبتنسيق مسبق قاموا بأعمال إرهابية وبدأوا بإطلاق النار بهدف قتل الماس وقوى الامن.

كما أصيب في هذه العملية الإرهابية عدد من الناس وقوات الأمن.

بعد إلقاء القبض على المتورطين في هذه الجريمة وإصدار لائحة الاتهام، عقدت المحكمة التي تنظر في اتهامات 6 من المتهمين في هذه القضية في 4 جلسات في 7 و 8 و 10 يناير في محافظة أصفهان.

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