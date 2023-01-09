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الصحة بغزة تدقُّ ناقوس الخطر مع استمرار منع إدخال الأجهزة الطبية

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

دقت وزارة الصحة الفلسطينية ناقوس الخطر بعد مرور ٣٩٣ يوما على منع الاحتلال لدخول المعدات الطبية اليها.

العالم - مراسلون

حيث تعاني وزارة الصحة في قطاع غزة نقصا حادا في اجهزة الاشعة اللازمة لتشخيص الأمراض الأمر الذي يضع حياة المواطنين هنا على المحك بسبب قرارات الاحتلال التي توغل اكثر في تشديد حصار مستمر منذ ١٦ عاما.

ومن بين الأجهزة التي يمنع الاحتلال دخولها جهاز القسطرة الذي يتيح انقاذ مرضى الجلطات من الموت أو الشلل.

كما يمنع الاحتلال دخول اجهزة اشعة سينية رقمية من نوع سي ار وهذا الجهاز يتيح تشخيص حالات العظام والكسور داخل غرف العمليات.

بالاضافة لمنع دخول ثلاثة اجهزة اشعة ديجتال اكس ري و جهاز اشعة متحرك من نوع موبايل اكس ري والذي يحتاجه نحو ١٠٠٠ مريض شهريا.

ولم يكتفي الاحتلال بذلك فمنع ايضا دخول قطع الغيار لصيانة عدد من الأجهزة الطبية المتعطلة وبالتالي حرم المواطن من خداماتها.

وزارة الصحة عبرت عن احتجاجها على تلك القرارات عبر مسير للاسعافات جاب المناطق الشمالية والشرقية لحدود قطاع غزة، وانتهى بمؤتمر صحفي باللغة العربية والانجليزية ارسلوا خلالها رسالة انسانية من غزة الى العالم.

اذا الاحتلال الاسرائيلي يصادر حق الفلسطينيين في قطاع غزة بالعلاج ويتحمل المسؤولية عن حياة مرضى قطاع غزة الذين يطالبون العالم بحمايتهم من مقصلة الحصار والاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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