شاهد.. 2023 سنة الأزمات السياسية والحقوقية في البحرين

العالم - حديث البحرين

ماذكر اعلاه يعني أن البحرين ستواجه أوضاعا صعبة جدا في الحالي نتيجة الاستباحة الصهيونية في موازاة ذلك ألغى النظام البحريني الغارق بالتطبيع العمل السياسي والأهلي وعطل المجتمع البحريني في محاولة يائسة لكبت صوت البحرينيين زج الآلاف للسجون وقد باتت حالتهم مزرية جدا تنذر بمضاعفات خطرة على حياتهم.

العلاقة المتمادية بين النظام البحريني والكيان وإلغاء العمل السياسي ومأساة المعتقلين والانهيار الاقتصادي كلها أزمات تواجه البحرينيين في العام الجديد وكان الله في عونهم على تخطي هذا الواقع الصعب الذي أوجده هذا النظام.

مع استقبال البحرين عام 2023 تتزايد التحذيرات من مخاطر تفاقم الأزمات التي تعصف في البلاد على كافة الأصعدة لا سيما السياسية والحقوقية والاقتصادية.

فقد عمد البرنامج الحكومي البحريني لعام 2023-2026 إلى تهميش الإصلاح السياسي لتكريس الاستبداد واكتفى هذا البرنامج بذكر سطر واحد وهو تعزيز الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق أسس ومبادئ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان.

كما البحرين لم تشهد تشريعات من شأنها إطلاق العمل السياسي مع الانتخابات البرلمانية الصورية والتي جرت نهاية العام المنصرم إذ ما زالت المعارضة ممنوعة من العمل السياسي والأهلي.

وهذا العزل للشعب البحريني من قبل العائلة الحاكمة يقابله توسيع في مروحة علاقاتها مع الكيان الصهيوني وتمكينه من الوصول إلى مختلف مفاصل القطاعات في البلاد والسيطرة على الأمن وكذلك شراء أراض في مناطق عديدة في البحرين من قبل شركات صهيونية.

ناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه المواضيع مع كل من الناشط الحقوقي سيد عباس شبر الإعلامي البحريني جواد عبد الوهاب.

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