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اليمن..الإعلان عن موعد عرض فيلم في "قبضة الأمن"

اليمن..الإعلان عن موعد عرض فيلم في
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر أمني عن موعد عرض فيلم “في قبضة الأمن “، الذي يكشف تفاصيل ومعلومات جديدة تتعلق بعملية اغتيال الوزير حسن زيد وعدة عمليات ومحاولات اغتيال لعناصر تابعة للاستخبارات السعودية في العاصمة صنعاء ومحافظتي إب وذمار.

العالم-اليمن

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم عرض الفيلم الأمني في الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء 18 جمادى الآخرة الموافق 10 يناير 2023م، عبر القنوات الوطنية الرسمية والخاصة.

وأشار إلى أن فيلم “في قبضة الأمن ” يتناول الحرب الدائرة بين المخابرات اليمنية والاستخبارات السعودية في ظل العدوان، والتي تعمل على تفجير الوضع من الداخل، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بدورها للحفاظ على السكينة العامة والجبهة الداخلية.

وذكر المصدر الأمني، أن الفيلم سيكشف بصورة موسعة عن آلية عمل الاستخبارات السعودية في تشكيل الخلايا الإجرامية، ويفضح بالمعلومات والصور عدداً من المرتبطين بالاستخبارات السعودية تورطوا في جانب الخيانة.

كما يوثق فيلم “في قبضة الأمن” إحدى محطات النجاح للأجهزة الأمنية، في حرب مستمرة لن تتوقف بصمت المدافع ورفرفة رايات السلام.

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