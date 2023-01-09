جانب من اعترافات المتهم قبادلو .. لو جاء عناصر امن اخرين، سأدهسهم!

العالم - ايران

وكانت المحكمة العليا في البلاد اعلنت في 24 ديسمبر أنها "أبرمت" الوثيقة المذكورة بناءً على البند (أ) من المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية أثناء رفضها الاستئناف في قضية محمد قبادلو. . وتعني هذه العبارة الموافقة على حكم المحكمة الذي حكم على محمد قبادلو بالإعدام والآن هذا المحكوم عليه ينتظر تنفيذ الحكم حتى يتم تطبيق العدالة وفق ما نص عليه القانون والشريعة.

القضية هي أن الشهيد فريد كرمبور استشهد في أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة برند بسبب تعرضه للدهس بسيارة ركاب واستشهد في الـ27 من سبتمبر . وكان هذا الشهيد قد تعرض للدهس عمدا من قبل المتهم محمد قبادلو.

يشار الى ان المتهم قبادلو وعن قرار مسبق قاد سيارته بسرعة عالية باتجاه تجمع دراجات نارية لقوات اغاثة الشرطة الذين كانوا عائدين إلى مقرهم من مهمة السيطرة على أعمال الشغب التي طالت مدينة برند وتعمد دهسهم ما ادى الى جرح عدد منهم واستشهاد المدافع عن الامن الشهيد كرمبور .

وقد علقت إحدى الدراجات النارية تحت السيارة لتحول دون هرب المتهم قبادلو ، واعتقاله من قبل قوات الشرطة في مسرح الجريمة.

المتهم وبعد إلقاء القبض عليه واثناء التحقيق الأولي والاستجواب ، اعلن امام المحقق أنه فعل ذلك بتخطيط مسبق ، وإذا جاء 10 عناصر امن آخرين الآن ، فسوف يقوم بدهسهم.

وأثناء إعادة تمثيل مشهد الجريمة ، أعلن أنه لا يشعر بأي ندم على الإطلاق ، قائلاً: "لو عدنا لما سبق ، سأفعل ذلك مرة أخرى!"

الفيديو المرفق هو لاعترافات المتهم واللحظات الاولى لعملية الدهس حيث يعلن صراحة بان عدد ركاب الدراجات من عناصر الامن كان حوالي 20 عنصرا عندما قام بدهسهم .

قبادلو