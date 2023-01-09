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قاليباف يلتقي رئيس مجلس النواب التركي

قاليباف يلتقي رئيس مجلس النواب التركي
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي برئيس البرلمان التركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية في مدينة انطاليا التركية.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ، الذي يزور أنطاليا في تركيا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية بدورتها الـ13 ، التقى مساء اليوم (الاثنين) على هامش هذا الاجتماع مع مصطفى شنتوب رئيس البرلمان التركي وعقد معه جولة من المباحثات.

ووصل قاليباف إلى تركيا مساء أمس (الأحد) برفقة أعضاء المجموعة البرلمانية لمجمع البرلمانات الآسيوية في مجلس الشورى الإسلامي ومساعد وزير الخارجية ، وكان في استقباله عند وصوله نائب رئيس البرلمان التركي والمسؤولين المحليين .

يذكر أن الدورة الثالثة عشرة لجمعية البرلمانات الآسيوية ، باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الدولية في آسيا ، بدأت اعمالها اليوم الاثنين في مدينة انطاليا التركية وستواصل اعمالها حتى يوم غد (الثلاثاء) وتشارك في هذا الاجتماع 7 دول على مستوى رؤساء البرلمانات و 4 دول على مستوى نائب رئيس البرلمان .

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