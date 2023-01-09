الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان الايراني لنظيره الاذربيجاني: لا ننقبل بأي تغييرات جيوسياسية على الحدود

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. القوات التركية تواصل قطع مياه الشرب عن الحسكة

بالفيديو.. السودان: لجنة تفكيك نظام 30 يونيو تعمل لحل القضايا الخلافية

ستولتنبرغ: الوقت قد حان لكي تنضم السويد إلى "الناتو" لأنها فعلت ما هو مطلوب

قاليباف : يجب محاكمة ترامب على جريمة اغتيال الشهيد سليماني

مصدر أمني.. مازال العمل جاريا لتحديد موعد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا

مجموعة السلام العربي تجدد دعوتها لإنهاء الحصار المفروض على سورية