الهند.. إلغاء 150 رحلة طيران و30 رحلة قطار بسبب الضباب

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأفادت قناة NDTV الهندية، بأن موجة برد قارس تضرب شمال الهند لليوم الـ 5 على التوالي.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية الهندية، فإن الضباب تشكل، بسبب الرطوبة العالية في ولاية البنجاب، وامتد ليصل إلى ولايات وأقاليم شانديغار، ودلهي، وأوتار براديش.

وترجح الدائرة، استمرار الضباب الكثيف في مدينة دلهي خلال الليل وساعات الصباح اليومين المقبلين، بسبب الرياح والرطوبة العالية في سهول الغانغ الهندية، وستستمر في مناطق متفرقة خلال الأيام الـ 3 المقبلة.

وأضهرت صور الأقمار الصناعية، أن الضباب يمتد من ولاية البنجاب، والأقاليم الشمالية الغربية، لولاية راجستان، وصولا إلى ولاية بيهار، وكذلك في ولايات وأقاليم هاريانا، وشانديغار، ودلهي وأوتار براديش.