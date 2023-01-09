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قاليباف: لا نقبل أي تغييرات جيوسياسية على الحدود

قاليباف: لا نقبل أي تغييرات جيوسياسية على الحدود
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

عارض رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف تدخل الدول الاجنبية عن المنطقة ، واكد انه لا نقبل أي تغييرات جيوسياسية على الحدود.

العالم - ايران

واشار محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين خلال لقائه مع رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان ، صاحبه غفاراوا ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية إلى أهمية العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية ، وقال أن جمهورية أذربيجان ، كدولة مجاورة ، لديها شروط خاصة للجمهورية الإسلامية الايرانية ، وإلى جانب العلاقات الثنائية ، يمكن أن تلعب العلاقات البرلمانية دورًا جادًا في العلاقات.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن البلدين يبحثان اليوم عن تطوير العلاقات وتعميقها ، وأنا واثق من أن المسؤولين في البلدين يرغبون بشدة في تطوير العلاقات.

وشدد قاليباف على انه: يمكن أن تكون لدينا علاقات جيدة مع بعضنا البعض على الساحة الإقليمية والعالمية ، وكلما اقتربت دول المنطقة مع بعضها، كان ذلك أفضل للمنطقة ، ولا ينبغي السماح للدول الاجنبية بالتدخل في هذا المجال.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لا نقبل أي تغييرات جيوسياسية على الحدود.

وأضاف: لدينا موقف واضح من تطوير العلاقات مع جمهورية أذربيجان ونحن مستعدون لتطوير التبادل التجاري والترانزيت مع أذربيجان.

بدورها اعربت صاحبه غفاراوا ، عن ارتياحها للقاء قاليباف ، ودعت إلى التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية على المستوى الدولي وقالت: لقد زرت ايران مرات عديدة وأدعوكم لزيارة جمهورية أذربيجان.

وأضافت : هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين ، لكن هناك قضايا مختلفة تؤثر على العلاقات بين إيران وأذربيجان ، ويمكن للعلاقات البرلمانية أن تعزز العلاقات بين البلدين.

وأكدت ا: نحن ندعم السلام والأمن ونريد السلام والاستقرار في المنطقة.

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