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إذاعة جيش الاحتلال: انفجار داخل قاعدة للجيش شمال الضفة الغربية ادى الى انهيار غرف القيادة "دون وقوع إصابات" ويجري التحقيق في الحادثة

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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