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وكتب الناشط عبر تغريدة في "تويتر": "ادعى معهد المحافظين الجدد والحزب الديمقراطي، (معهد دراسة الحرب)، أن دعوة روسيا لهدنة عيد الميلاد كانت تهدف إلى تقويض سمعة أوكرانيا الدولية.. لقد فات الأوان. الناس في الخارج (الغرب) يرون أوكرانيا على حقيقتها".

انتقد الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو باراكا مرارا وتكرارا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.

وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس "كخدعة" للتحضير للصراع ضد روسيا. ووصف كييف كعلف المدفع، الذي اعتبره أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.