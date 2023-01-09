الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ناشط أمريكي:

هدنة روسية لعيد الميلاد، أظهرت للعالم حقيقة قادة كييف برفضهم الهدنة

هدنة روسية لعيد الميلاد، أظهرت للعالم حقيقة قادة كييف برفضهم الهدنة
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال أجامو باراكا، ناشط حقوق الإنسان الأمريكي إن المرسوم الرئاسي الروسي بشأن هدنة وقف إطلاق النار في عيد الميلاد في منطقة العمليات الخاصة، أظهر للعالم حقيقة قادة كييف برفضهم الهدنة.

العالم _ الأميرکيتان

وكتب الناشط عبر تغريدة في "تويتر": "ادعى معهد المحافظين الجدد والحزب الديمقراطي، (معهد دراسة الحرب)، أن دعوة روسيا لهدنة عيد الميلاد كانت تهدف إلى تقويض سمعة أوكرانيا الدولية.. لقد فات الأوان. الناس في الخارج (الغرب) يرون أوكرانيا على حقيقتها".

انتقد الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو باراكا مرارا وتكرارا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.

وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس "كخدعة" للتحضير للصراع ضد روسيا. ووصف كييف كعلف المدفع، الذي اعتبره أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

كدخدائي: اغتيال الحاج قاسم سليماني جريمة غير مسبوقة في التاريخ

هل أمريكا مؤهلة أخلاقياً لرفع لواء الدفاع عن حقوق الإنسان؟

رد فعل أمريكا على أحداث برازيليا

قلق يعم أمريكا بعد إطلاق طفل صغير النار على معلمته بولاية فرجينيا +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران: أحكام بالإعدام على3 متهمين بقتل3 شهداء بحيّ بإصفهان 

الاحتلال ينقل 70 أسيرًا للعزل المشدد منهم مروان البرغوثي

بيان الأمم المتحدة بشأن المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

قاليباف: لا نقبل أي تغييرات جيوسياسية على الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة كاليفورنيا إلى 12 قتيلا

بينها مصر وإثيوبيا.. وزير خارجية الصين في جولة إفريقية