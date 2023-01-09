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السيد السيستاني يجيب على استفتاءات لشيعة السعودية

السيد السيستاني يجيب على استفتاءات لشيعة السعودية
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أجاب المرجع الديني الاعلى في العراق آية الله السيد السيستاني على استفتاءات بشان الطائفة الشيعية في السعودية ومراجعتهم للمحاكم.

العالم- العراق

وهذا هو نص الاستفتاءات:

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