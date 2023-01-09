حماس تُكذّب ما نشرته "هآرتس" حول تقييد تركيا لتحركات قياداتها

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي ، مساء اليوم الاثنين، أن حركة حماس تربطها علاقات جيدة مع تركيا، وتسعى لتطويرها وتقدمها معها وكل الدول العربية والإسلامية في خدمة قضية فلسطين وشعبها.

وزعمت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المخابرات الركية بدأت مؤخرًا في الحد من تحركات قيادة حماس في أراضيها بعد المصالحة بين أنقرة و"تل أبيب".

وبحسب الصحيفة؛ فإنه بالرغم من أن أنقرة لا تستجيب لمطلب "إسرائيل" القديم بطرد جميع نشطاء حماس من أراضيها، إلا أن تركيا تحد من مساعي قيادات الحركة للاستقرار فيها.

وزعمت الصحيفة أن الخطوات التركية ليست محكمة، لكنها تجبر على الأقل صالح العاروري المسؤول عن قيادة حماس بالضفة ومكتبها النشط في اسطنبول، لقضاء ساعات إضافية وهو يتنقل ما بين تركيا ولبنان، في حين يتمتع نشطاء الحركة بحرية أقل خلال العمل داخل تركيا.