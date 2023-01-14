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ونظرا لتعدد الحالات والمرضى الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق تم تحويل كلية الصيدلة القديمة هذه في مدينة مونبيلييه الساحلية في جنوب فرنسا إلى مركز للفن المعاصر، ويرسل اليه الأطباء النفسيون مرضاهم كوصفة في طريق علاجهم.



وقالت الطالبة أمبر كاستيل:'هذا يحررنا بقوة''، عندما أكون هنا، أشعر أن كل ما يمكن أن يزعجني يتبدد".



وقال أندريه بروسو وهو مشارك في البرنامج :"سعيد بتحسين طريقة استخدام يدي و العام الماضي تعلمت كذلك أصول التعبير الجسدي.



هؤلاء المرضى مختلفون في أعمارهم ومسيرة حياتهم، لكنهم يتشاركون نوبات الاكتئاب أو القلق نفسها ويتابعهم قسم الطوارئ النفسية وما بعد الطوارئ في مستشفى مونبيلييه الجامعي.



وفيما يؤكدون أنهم لم يكونوا مهتمين بالفنون في ما مضى لكنهم اتبعوا الخطوات المطلوبة منهم في إطار هذا العلاج غير الاعتيادي الذي يستمر بضعة أسابيع، يرى مركز الفن المعاصر في المدينة وقسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي أن هناك 'حاجة ملحة لزيادة الوعي العام بفوائد الالتزام الفني على الصحة العقلية.



وأكد فيليب كورتت رئيس قسم الطب النفسي في المستشفى الجامعي في مونبلييه:"موضوع الفن بوصفة طبية مختلف بالفعل عن العلاج بالفن، أردنا أن يتم هذا المشروع بشكل منفصل تماما عن النظام الصحي، والهدف هو أن هؤلاء المشاركين موجودون هنا للتعبير على المستوى العاطفي لتحفيز إدراكهم على المستوى الفني".

وقال نوما هامبورسين، المدير العام لمتحف مونبلييه المعاصر:"هناك ميل من وقت لآخر لاعتبار أن الفن هو الترفيه والاسترخاء .أنا مقتنع بأن الفن أهم بكثير لأنه يساعد على تطوير هوية أمة أو إقليم ربما يسمح أيضا بعلاج الناس ، أو على الأقل المشاركة في علاجهم.



ويعد هذا المشروع غير المسبوق في فرنسا مستوحى من تجارب سابقة في بلجيكا وكندا وبريطانيا حيث كثرت في السنوات الأخيرة حالات الانتحار والاكتئاب والأمراض النفسية المستعصية.

أما طموح هذا المشروع وهدفه إخراج المرضى من المستشفى عن طريق وصف الفن وأن تمتد برامجه لتشمل الجميع وأن يصبح ممكنا تسديد ثمنه عن طريق الضمان الاجتماعي.

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