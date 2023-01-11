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الأصولية الصهيونية تفرض نفسها على واقع الحياة في الكيان

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

يرى مراقبون بأن وصول اليمين المتشدد والاحزاب الدينية الى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي من خلال حكومة بنيامين نتنياهو هذه الحكومة التي يتوقع أن تترك تأثيراتها السلبية العميقة والتي تعمل على نقل هذا الكيان من يهودي الى دولة شريعة.

العالم - خاص بالعالم

وبأن الاصولية الصهيونية تنتقل من اطراف المشروع الصهيوني الى قلب هذا المشروع واعطاء شكل الكيان نحو التشدد الديني من خلال فرض القوانين بصيغة دينية يهودية ك وقف عمل التقل العام ايام السبت وعدم التحرك او فتح بعض المحلات التجارية وأجازة الفصل بين الجنسين في الاماكن العامه وتغير مناهج التعليم
مقابلة
ما يحدث عمليا في حكومة نتنياهو وما يحصل من تطورات وتحولات في الكيان تؤشر الى سيطرة الكنيس على الكنيست.

رئيس الكيان الاسبق رؤوف زفلين تحدث عن اربع قبائل تتقاسم الكيان العلمانيون 38 / 25 / يهود صهاينه متطرفون وتذوب كتلة العلمانيين برأي زيفلين تدريجيا لصالح تعاظم مكانة كتلتي الاصوليين الدينين والصهاينه المتطرفين اي جماعة الكنيس بدلا من الكنيست

ويتمثل بداية تركيز تلك الاحزاب الدينية بمدينة القدس المحتلة والتي تتعرض لتثبيت الروايات التلمودية الدينية بمحيط البلدة القديمة والمسجد الاقصى الذي تحول وفق التسمية التلمودية لجبل الهيكل او جبل البيت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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