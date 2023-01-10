الرئيس المكسيكي يدعو بايدن لإنهاء "ازدراء" واشنطن لأميركا اللاتينية

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وقال لوبيز أوبرادور لبايدن في مستهل مباحثاتهما في مكسيكو، يوم الاثنين، إنه "حان الوقت لإنهاء هذا التجاهل والإهمال والازدراء تجاه أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي".

بدوره، دافع بايدن عن سياسات واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أنفقت "عشرات المليارات من الدولارات" خلال الـ 15 سنة الأخيرة لوحدها، لتستفيد منها المنطقة.

وأكد أن "الولايات المتحدة تقدم مساعدة أكثر من جميع الدول الأخرى إجمالا".

وأضاف أن "مسؤولياتنا لا تنتهي في النصف الغربي من الكرة الأرضية للأسف".

وقد وصل بايدن إلى المكسيك للقاء رئيسها ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، لمناقشة قضايا الهجرة وتهريب المخدرات والتغير المناخي والتجارة بين الدول الثلاث.