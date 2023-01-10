الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

موقف طهران من التطورات في البرازيل

موقف طهران من التطورات في البرازيل
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن قلقه إزاء أعمال العنف والاضطراب وتدمير الممتلكات العامة والهجوم على المؤسسات الديمقراطية السيادية في البرازيل.

العالم - ايران

وأضاف ناصر كنعاني مساء الاثنين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن واحترام سيادة القانون في البرازيل في ظل الحكومة النابعة عن تصويت وإرادة الشعب.

ولم يمض أسبوع على تولي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مقاليد السلطة، حتى اقتحم أنصار سلفه اليميني جايير بولسونارو مقر الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة الفدرالية في العاصمة برازيليا، في مشهد شبّهه بعض المراقبين باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي -في السادس من يناير/كانون الثاني 2021- من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إبان خسارته الانتخابات الرئاسية.

واعتقلت الشرطة البرازيلية 150 شخصا ممن قاموا باقتحام مبان حكومية وارتكبوا أعمال تخريب، وتمت تعبئة قوات إضافية لدعم قوات الشرطة في العاصمة برازيليا.

وكانت قوات الأمن استعادت السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا، بعد أول هجوم من نوعه على مؤسسات الدولة في البرازيل منذ 40 عاما.

روابط ذات صلة

البرازيل.. توقيف نحو 1500 من المشاركين في الاحتجاجات

شاهد.. البرازيل على صفيح ساخن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقف طهران من التطورات في البرازيل

التوتر قد يساعد الذاكرة قصيرة المدى

شاهد..شاطئ "مميت" برمال سوداء يسحب كل من يقترب منه!

أفضل علاجات منزلية لتهدئة السعال

الخارجية الروسية: التعاون بين موسكو وآسيا يمثل "كابوسا سياسيا" للغرب

البرازيل.. توقيف نحو 1500 من المشاركين في الاحتجاجات