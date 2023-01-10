أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- آرمان ملي ..

القائد .. هدف الإضطرابات كان القضاء على نقاط القوة في البلاد وليس لإزالة نقاط الضعف .

- وطن امروز ..

وزير الزراعة يتوقع تحقيق القطاع الزراعي معدل نمو سبعة عشر بالمئة هذا العام .

- اطلاعات ..

بدء العد العكسي لخروج الجنرالات من الساحة السياسية في السودان والعودة للثكنات .

- آفتاب يزد ..

وجود تنظيم هيئة تحرير الشام عقبة رئيسية في طريق تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة .

- ايران ..

الوزير بن غفير يحظر رفع العلم الفلسطيني بالأماكن العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

- جوان ..

أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو الملقب بترامب البرازيل يهاجمون مبنى البرلمان .

- خراسان ..

البرازيل تشهد محاولة للاطاحة بالرئيس المنتخب لولا دا سيلفا من قبل أنصار سلفه بولسونارو.

- قدس ..

صحف بتل أبيب تتحدث عن فرض أنقرة قيود على نشاطات حركة حماس بتركيا .

- كيهان ..

محافل برلمانية عراقية تتحدث عن رفض رئيس الوزراء السابق العودة من الإمارات تفاديا لمحاكمته. (12 نخست)ز

- مردم سالاري ..

التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يدعو للمشاركة بصلاة الجمعة المقبل ببغداد والمدن العراقية .

- سياست روز ..

رئيس وزراء بريطانيا يتهرب من المسؤولية ملقيا تبعات الأوضاع الإقتصادية السيئة على كاهل كورونا .

- جمهوري اسلامي ..

أردوغان يهدي مؤرخا "إسرائيليا " جائزة الأكاديمية الوطنية التركية للعلوم .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( تبعات أسوأ من الحرب )..

التحالف السعودي لايشن حربا مدمرة على اليمن والشعب اليمني تحرق الاخضر واليابس من سنوات فحسب بل يفرض ايضا بموازاة تدميره الممنهج للبنى التحتية اليمنية وقتله للمدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ , حصارا وحشيا على الموانئ والاجواء اليمنية للحيلولة دون وصول المساعدات الانسانية للشعب اليمني .

( ان الماكنة الحربية للتحالف السعودي المدعومة من الغرب والحصار الوحشي على اليمن أوجدا أكبر مآساة إنسانية بعالمنا المعاصر) )

فالحصار يحصد ارواح اليمنيين حتى خلال وقف اطلاق النار بسبب نقص المواد اغذائية والادوية والقاقير الطبية , واستمرار الحصار يعني استمرار الحرب في الواقع لذلك اشترطت حكومة الانقاذ رفع الحصار اولا في المفاوضات الخاصة بتمديد الهدنة .

2- جوان ..

في مقالها ( هلع تل أبيب من العلم الفلسطيني أيضا ) كتبت صحيفة جوان ..

كشرت حكومة نتنياهو الجديدة الاكثر تطرفا وعنصرية عن انيابها للشعب الفلسطيني منذ بدء تشكيلها , فبعد جريمة اقتحام وزير الامن بن غفير للمسجد الاقصى على رأس زمرة من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال , حظر هذا الوزير الذي لا حدود لعدوانيته وحقده.

رفع العلم الفلسطيني في الاماكن العامة بكل ارجاء فلسطين المحتلة .

( إن هذا التصعيد الصهيوني في الإجراءات العدوانية لاينبع من إحساس بالقوة قدرما يعكس هلعا متزايدا إزاء كل ما يرمز لفلسطين)

ان بن غفير الذي يترأس حزب " القوة اليهودية " الاكثر تطرفا وعدوانية بحكومة نتنياهو الائتلافية بات يثير مخاوف جدية بتل ابيب نفسها من ان تؤدي سياسات حكومة نتنياهو الى تسريع اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة بالضفة وحتى لاشعال نيران حروب جديدة بالمنطقة لن يخرج الكيان منها بسلام ابدا .

3- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( شيوخ الإمارات والخدمات المجانية للصهاينة )..

تعتزم حكومة الامارات العربية المتحدة تدريس موضوع الهولوكوست في مدارسها , وهذا ما اعلنته السفارة الامريكية في واشنطن مؤخرا .

( الإمارات بررت هذا الإرتماء الكامل بأحضان الصهاينة بعذر أقبح من الذنب يقول ان إتفاقية التطبيع مع "إسرائيل" تنص على ذلك )

ويبدو ان ابو ظبي عازمة على تدريس الهولكوست في فصول درس التاريخ في المدارس الابتدائية والمتوسطة .

وجدير بالذكر ان وزير خارجية الامارات سبق وان وضع اكليل من الزهور على نصب الهولكوست خلال زيارته لفلسطين المحتلة .

4- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( نظرة على رفض وقف لإطلاق النار) ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح وقف لاطلاقا النار لمدة 36 ساعة في الحرب باوكرانيا بمناسبة اعياد الميلاد و حلول العام الجديد, وقد يبدو الاقتراح محدودا وهو كذلك لكنه كان من الممكن ان يفتح نافذة على جهود لتطوريه وتمديده ليكون بداية لاحلال السلام باوكرانيا , ولكن ..

( القوى الغربية سارعت لرفضه وتشجيع كييف على رفضه أيضا عبر مقولة إن الإقتراح مجرد فرصة للقوات الروسية لإلتقاط أنفاسها )

الرئيس الفرنسي رفض فكرة الهدنة على طريقته بالتاكيد علة مواصلة دعم اوكرانيا حتى النصر على حد تعبيره , وشدد رئيس وزراء بريطانيا بدوره على مواصلة دعم الجيش الاوكراني فيما اتخذ المستشار الالماني موقف اكثر وضوحا بقوله ان برلين ستواصل دعمها العسكري لاوكرانيا لالحاق الهزيمة بروسيا .في الواقع اثبت الغرب انه لايفكر بايجاد ارضية لاحلال السلام باوكرانيا وان هدفه الرئيسي استنزاف روسيا واضعافها .

5- مردم سالاري ..

في مقالها ( كماشة "داعش" وطالبان تضغط على عنق باكستان) كتبت صحيفة مردم سالاري ..

باكستان تواجه موجة هجمات وتفجيرات ارهابية متزايدة في الاونة الاخيرة . فالى ما قبل الغاء حركة تحريك طالبان الباكستنية وهي نسخة من طالبان الافغانية لاتفاق الهدنة مع اسلام اباد , انفرد تنظيم داعش الارهابي بشن هجمات والقيام بتفجيرات في باكستان لكن الصورة تغيرت بعودة تحريك طالبان الى هذا المجال بدورها.

(إن تزعزع الأوضاع الداخلية بباكستان لتفاقم الصراعات السياسية أعطى "داعش" وتحريك طالبان فرصة ذهيبة لتصعيد أعمالهما الإرهابية )

وترى محافل اكاديمية وسياسية باسلام اباد ان الحكومة ارتكبت خطئا فادحا بفتح ابواب مباحثات مع تنظيم ارهابي في الاساس مثل حركة تحريك طالبان , فهذه الخطوة وحسب هذه المحافل شجعت الجماعات الارهابية على التمادي والاستهانة بقدرات باكستان وبالتالي تصعيد مواقفها وتوسيع هجماتها الارهابية .