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'غانتس' يتهم 'نتنياهو' بايقاع 'حرب أهلية'في التجمع الاستيطاني الإسرائيلي

'غانتس' يتهم 'نتنياهو' بايقاع 'حرب أهلية'في التجمع الاستيطاني الإسرائيلي
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

اتهم وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، يوم أمس الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"قيادة انقلاب"، محذرا من أنه "يقود إلى حرب أهلية".

العالم - الإحتلال

وتحت عنوان "آن الأوان للتظاهر"، كتب غانتس في تغريدة على تويتر: "نتنياهو يريد استغلال الأغلبية اللحظية وإشعال الصراع والكراهية بين الناس في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "من الواضح أنه قرر وشركاؤه تدمير التوازنات وحرق المكابح والضغط على دواسة البنزين في سباق نحو الهاوية".

وتابع غانتس: "أود أن أقول لهم بأوضح صورة: نحن الذين نمثل غالبية الناس في هذه القضية الذين يعارضون الانقلاب".

وقال: "أنا أخاطب ناخبي أحزاب الائتلاف ولا سيما ناخبي الليكود. لم يصوت معظمكم للانقلاب، ومعظمكم يعارض تعيين السياسيين للقضاة حصريا".

وقبل أيام أعلن وزير "العدل" الإسرائيلي ياريف ليفين، عن خطة لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي تهدف الى تقليص صلاحيات المحكمة العليا.

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'غانتس' يتهم 'نتنياهو' بايقاع 'حرب أهلية'في التجمع الاستيطاني الإسرائيلي

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