للشهر الخامس.. القوات الترکية تحرم مليون سوري من مياه الشرب

العالم - مراسلون

تواصل القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابين قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية للشهر الخامس على التوالي على طول خط جر المياه من محطة علوك ما يفاقم معاناة نحو مليون مدني نتيجة نقص المياه، الذين تتعالى أصواتهم مطالبين بحلول جذرية وتدخل عاجل.

جهود حكومية كبيرة تبذلها الجهات الرسمية في ظل استمرار التعديات التركية على خط جر المياه وخط التوتر المغذي لمحطة علوك، والعمل على تأمين مياه الشرب للأهالي وتشغيل كامل محطات التحلية في مركز المدينة والبالغ عددها 20 محطة والإشراف على خزانات المياه التي تتم تعبئتها عن طريق فرع الهلال الأحمر العربي السوري الموزعة في مركز المدينة.

وقال المدير العام لمؤسسة مياه الحسكة، أنور عكلة لقناة العالم:"حالياً مازلنا نعمل مع المنظمات الدولية لتأمين مياه الشرب عن طريق الصهاريج للخزانات. تم توزيع حدود 400 خزان ضمن أحياء مدينة الحسکة وتم ملأهن من المياه المحيطة بمدينة الحسکة بحدود ما يقارب مع محطات التحلية حوالي 5 الاف متر مکعب يومياً، لکنها لاتشکل الا جزءاً قليلاً من 10 بالمئة من حاجة المواطنين".

حملات تعقيم مستمرة للخزانات الخاصة بمحطات التحلية والخزانات المنتشرة ضمن مركز المدينة بهدف تعقيمها وخاصة مع ظهور عدة إصابات بمرض الكوليرا في محافظة الحسكة ماينذر باستفحال الموقف.

ورقة ابتزاز مهمة تلوح بها القوات الترکية دائماً بحق أهالي الحسکة

وريفها الغربي، الذين وقعوا بين مقصلتي القوات التركية التي تريد الكهرباء من قسد، وقسد التي تجر المنطقة إلى مستقبل مجهول.