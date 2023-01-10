السودان.. لجنة تفكيك نظام البشير تبدأ اعمالها

العالم - مراسلون

خمس قضايا عالقة يجري النقاش حولها ضمن الاتفاق الاطاري بين قوی الحرية والتغيير المركزية والعسكر، ليتم بعدها التوقيع علی الاتفاق النهائي وصولاً لحكومة مدنية خالصة، من بينها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي بدأت اجتماعاتها وتستمر لمدة ثلاثة أيام. اللجنة السابقة لتفكيك النظام السابق اقرت بوجود اخطاء صاحبت تلك التجربة أدت لاضعافها.

وقال القيادي بقوی الحرية والتغيير، محمد الفكي سليمان:"نتكلم أكثر عن الاخفاقات، عن القصور، عن مواطن الضعف، عن الفرص الضائعة وعن كيف كان يمكن ان تكون اللجنة افضل".

وتواجه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو العديد من التحديات أهمها سيطرة النظام السابق علی مفاصل الحكم بطريقة غير مباشرة واصلاح النظام العدلي الذي يقف حجر عثرة امام تنفيذ سياسات اللجنة.

وقال المعز حضرة وهو قانوني بلجنة ازالة التمكين:"نأمل انه من خلال الاخطاء السابقة والتجارب السابقة ان يطور الناس القانون ويطوروا التجربة بممارسات افضل دون تشفي ودون خرق للقانون وبتأسيس دولة القانون وممارسة حقيقية له".

وتسعی اللجنة القادمة لتوحيد الشارع السوداني تجاه الاتفاق الاطاري واعطاء الاتفاق فسحة من الوقت لمعرفة نوايا العسكر من هذا الاتفاق للمرة الأخيرة باعتباره يلبي جزءاً كبيراً من طموحات الشعب السوداني اهمها انسحاب العسكر من العملية السياسية.

وقالت المحللة السياسية رضا عوض:"افتقدنا وحدة الشارع التي كانت متوفرة الی حدكبير في الفترة الانتقالية السابقة وهذا ايضاً تحد للقوی السياسية بفعلها لا بأقوالها ان تسترد وحدة الشارع".

الكثير من العوائق تواجه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يقابلها عزم واصرار علی تجاوزها.

مهمة صعبة تنتظر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتكمن الصعوبة بأن هذا الفساد الذي ازكم الأنوف استمر لمدة 30 عاماً.