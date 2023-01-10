بالفيديو...لماذا يرفض أنصارالله الحوار مع حكومة المرتزقة؟

العالم- اليمن

وجاء في الحساب" اليوم المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ يتحدث بأن أنصار الله يرفض الحوار مع حكومة المرتزقة ويقدم ذلك على أساس أنه هو جزء من عرقلة مسار السلام وهذه ليس أول مرة يتحدث بهذا هو وسفراء غربيون، وليس أنصار الله يرفض الحوار مع حكومة المرتزقة لكن السبب هو بسيط وواضح لدى الشعب اليمني وكافة المراقبين وهو أن هذه الحكومة لاتملك من أمرها شيئا ولا تملك حتى مكان قرار اقامتها مرة في الرياض مرة في عدن فكيف يمكن تملك قرارا بحجم إغلاق الملف اليمني بتعقيداته الكبرى؟؟..."..

التفاصيل في الفيديو المرفق..