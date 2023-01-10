الاحتلال يعتقل 15مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة

العالم - الإحتلال

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طالبين في بلدة تقوع جنوبًا، هما: محمد سلمان أبو مفرّح، وأحمد سلامة نواورة من الصف العاشر، أثناء توجههما للمدرسة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة يعبد جنوبًا، وهم: شرف محمد أبو بكر، وفراس حمزة حرز الله، وعبد بسام عطاطرة، ومحمد رياض أبو عابد.

ومن نابلس، اعتقلت تلك القوات الشاب وسيم سكيكيه أثناء تواجده في مكان عمله بإحدى الورش في منطقة رفيديا في محيط جامعة الأكاديمية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مقيم حسني البرغوثي (21 عاما) من بلدة بيت ريما شمالا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من بلدة بيت أمر شمالا، بينهم 6 أسرى محررون وجريح، وهم: كريم ابراهيم حمدي أبو مارية (25 عاما)، وحمدي محمد حمدي أبو مارية (24 عاما)، وشقيقه عبد الله (22 عاما)، ومحمد وحيد حمدي أبو مارية (21 عاما)، والجريح محسن محمد محسن زعاقيق (23 عاما)، ومحمد سليم شعبان الهندي (22 عاما)، ومحمد وهيب عبد الجواد اخليل ( 16 عاما).