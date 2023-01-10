الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعتقل 15مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة

الاحتلال يعتقل 15مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا من الضفة. 

العالم - الإحتلال

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طالبين في بلدة تقوع جنوبًا، هما: محمد سلمان أبو مفرّح، وأحمد سلامة نواورة من الصف العاشر، أثناء توجههما للمدرسة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة يعبد جنوبًا، وهم: شرف محمد أبو بكر، وفراس حمزة حرز الله، وعبد بسام عطاطرة، ومحمد رياض أبو عابد.

ومن نابلس، اعتقلت تلك القوات الشاب وسيم سكيكيه أثناء تواجده في مكان عمله بإحدى الورش في منطقة رفيديا في محيط جامعة الأكاديمية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مقيم حسني البرغوثي (21 عاما) من بلدة بيت ريما شمالا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من بلدة بيت أمر شمالا، بينهم 6 أسرى محررون وجريح، وهم: كريم ابراهيم حمدي أبو مارية (25 عاما)، وحمدي محمد حمدي أبو مارية (24 عاما)، وشقيقه عبد الله (22 عاما)، ومحمد وحيد حمدي أبو مارية (21 عاما)، والجريح محسن محمد محسن زعاقيق (23 عاما)، ومحمد سليم شعبان الهندي (22 عاما)، ومحمد وهيب عبد الجواد اخليل ( 16 عاما).

روابط ذات صلة

الاحتلال ينقل 70 أسيرًا للعزل المشدد منهم مروان البرغوثي

قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة بوجه "اسرائيل"

مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال في الضفة تخلّف اصابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'قسد' تسلّم داعشيتين و13 أطفال من اسر الجماعة الارهابية لوفد اسباني

إيران والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لموسم الحج القادم

دراسة تكشف ضرر المضادات الحيوية على المدى الطويل

في مركز مدينة حماة السورية... تسوية أوضاع نحو 4 آلاف شخص استفادوا من التسوية المستمرة

بالفيديو.. إطلاق سلسلة مشاريع لبيع الوهم للشعب السعودي

الاحتلال يعتقل 15مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة