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الأمن الإيراني يفكك 6 خلايا تابعة للموساد الصهیوني

الأمن الإيراني يفكك 6 خلايا تابعة للموساد الصهیوني
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الأمن، تفكيك 6 خلايا تجسس تعمل لمصلحة جهاز "الموساد" الصهیوني كانت تخطط لإغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى في إيران.

العالم - ايران

وقالت وزارة الأمن انها اعتقلت 6 خلايا للموساد الصهیوني، تم تحديد 23 عنصرًا عملياتيًا وداعمًا في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربايجان الغربية وكلستان، وتم اعتقال 13 شخصًا كانوا متواجدين داخل البلاد ومصادرة معداتهم التشغيلية المختلفة.

وكان رئيس هذه الشبكة، الذي يحمل لقب سيروس، يقيم في إحدى الدول الأوروبية ويستخدم التواصل مع العناصر التشغيلية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي انستغرام وواتساب.

وأكدت وزارة الأمن أن هذا الجهاز التجسس حاول اغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى بالبلاد، وكذلك نقل متفجرات كبيرة الحجم من الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مستغلة الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب التي حصلت في البلاد.

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