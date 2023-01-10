عضو 'كنيست صهيوني' يدعو لعصيان مدني ضد 'نتنياهو'

العالم - الإحتلال

وقال جولان في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": يجب إعلان العصيان المدني بالكامل، من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة.

وأضاف "هذه حكومة فاسدين والحرديم يحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع".

وتابع جولان قائلاً:" وحكومة المتطرفين والظلاميين يجب محاربتها وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت".

جدير ذكره أن وزير دفاع الاحتلال السابق بيني غانتس قد دعا الى التظاهر لزعزعة [إسرائيل] احتجاجا على حكومة نتنياهو -بن غفير وسموتريش.