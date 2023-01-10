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الكشف عن موعد الظهور "النادر" للمُذَنَّب الأخضر

الكشف عن موعد الظهور
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عن موعد ظهور مُذَنَّب "نادر" في السماء، لأول مرة منذ  خمسين  ألف عام.

العالم- علوم وتكنولوجيا

وتم اكتشاف المُذَنَّب في مارس العام الماضي من قبل علماء الفلك باستخدام كاميرات المسح واسعة المجال، التابعة لمرصد "بالومار" في سان دييغو بكاليفورنيا.

ووفقا لـ"ناسا" فإن المُذَنَّب سيقوم بأقرب اقتراب له من الشمس في الثاني عشر من يناير الجاري.

وأفاد موقع "إيرث سكاي" بأنه سيتوجب على الراغبين في مشاهدة المُذَنَّب بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، النظر باستخدام المناظير والتلسكوبات، إلى الأفق الشمالي الشرقي قبل منتصف الليل بقليل لرصده في الثاني عشر من يناير.

وبالنسبة لمن يريد مشاهدة المُذَنَّب في نصف الكرة الجنوبي، فإنهم سيكونون قادرين على ذلك في أوائل فبراير القادم.
ويمكن تمييز المُذَنَّب عن النجوم بالغلاف الأخضر الذي يبدو منبعثا عنه، وهو عبارة عن غاز يُطلق عنه عند اقترابه من الشمس.

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