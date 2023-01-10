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بانوراما: تحذيرات من حرب أهلية داخل كيان الاحتلال وتصعيد الاتحادات المهنية التونسية

بانوراما: تحذيرات من حرب أهلية داخل كيان الاحتلال وتصعيد الاتحادات المهنية التونسية
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تحذير وزير الحرب الاسرائيلي الاسبق بني غانيتس من حرب اهلية وشيكه داخل الكيان المحتل سببها نتنياهو والتفرد بالحكم.

خاص بالعالم

ودعت المعارضة لتظاهرات ضخمة ضد تطرف الحكومة والهروب من المحاسبة والعبث فيما يعرف بالقضاء.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. ألقت اقالة الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة التجارة من منصبها المزيد من الغموض على مآلات مستقبل تونس السياسي، في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تعيشها البلاد.

واثر تلك التطورات ظهرت دعوات نقابية للتظاهر رفضا لقرارات الرئيس التونسي وللسياسات الحكومية الاخيرة بما يخص الوضع الاقتصادي في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما: تحذيرات من حرب أهلية داخل كيان الاحتلال وتصعيد الاتحادات المهنية التونسية

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