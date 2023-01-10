الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣
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قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران يدعو الفرنسيين ومدراء مؤسسة شارلي ابدو للاتعاظ من مصير المرتد سلمان رشدي الذي اساء للقرآن والنبي الأعظم

الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

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