أميرعبداللهيان يقدم شرحا للبرلمان حول مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية

العالم - إيران

واضاف "حاجي بابائي" في تصريح له حول اجتماع لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية، الذي عقد عصر اليوم بحضور وزير الخارجية، أن أميرعبداللهيان قدم خلال الاجتماع، شرحا حول تفاصيل التحليل الذي يرى ضرورة تفعيل دور السياسة الخارجية في موازنة البلاد.

وبحسب هذا المسؤول البرلماني، فقد تقرر خلال اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط النيابية اليوم، عقد اجتماع مسهب بحضور وزير الخارجية، ليقوم الاخير بالرد على تساؤلات النواب، ويقدم تقريرا حول اداء الجهاز الدبلوماسي الايراني في هذا الخصوص.

ورأى "حاجي بابائي" أن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، سيحق نتائج كثيرة لصالح الاقتصاد والموازنة؛ مبينا أن الدبلوماسية الاقتصادية تسهم بشكل مناسب في تطوير عملية الصادرات والواردات وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي داخل البلاد.

ومضى إلى أن "وزارة الخارجية اتخذت خطوات جيدة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية؛ والبرلمان يؤكد على اتخاذ المزيد من هذه التدابير التي تتبنى الخارجية دورا أساسيا فيه".