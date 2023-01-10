الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان يقدم شرحا للبرلمان حول مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية

أميرعبداللهيان يقدم شرحا للبرلمان حول مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني"حميد رضا حاجي بابائي" حضور وزير الخارجية "حسين أميرعبداللهيان" اجتماع هذه اللجنة النيابية اليوم الثلاثاء، لتقديم أحدث المستجدات المتعلقة بعمليات التبادل والتعامل الاقتصادي الإيراني مع دول الجوار والبلدان الأخرى.

العالم - إيران

واضاف "حاجي بابائي" في تصريح له حول اجتماع لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية، الذي عقد عصر اليوم بحضور وزير الخارجية، أن أميرعبداللهيان قدم خلال الاجتماع، شرحا حول تفاصيل التحليل الذي يرى ضرورة تفعيل دور السياسة الخارجية في موازنة البلاد.

وبحسب هذا المسؤول البرلماني، فقد تقرر خلال اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط النيابية اليوم، عقد اجتماع مسهب بحضور وزير الخارجية، ليقوم الاخير بالرد على تساؤلات النواب، ويقدم تقريرا حول اداء الجهاز الدبلوماسي الايراني في هذا الخصوص.

ورأى "حاجي بابائي" أن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، سيحق نتائج كثيرة لصالح الاقتصاد والموازنة؛ مبينا أن الدبلوماسية الاقتصادية تسهم بشكل مناسب في تطوير عملية الصادرات والواردات وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي داخل البلاد.

ومضى إلى أن "وزارة الخارجية اتخذت خطوات جيدة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية؛ والبرلمان يؤكد على اتخاذ المزيد من هذه التدابير التي تتبنى الخارجية دورا أساسيا فيه".

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية

الرئيس الإيراني: مستعدون لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية

مسول : تدشين اول خط بحري مباشر من الصين الى ميناء تشابهار

مساعد وزير النفط الايراني: نتيجة الحرب الاقتصادية هي الانتصار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناصر أبوشريف: الحاج قاسم حوّل غزة إلى قاعدة لتمدد المقاومة

العامري للسفير الفرنسي: الأمريكان يستخدمون الدولار لتجويع الشعوب

بانوراما: تحذيرات من حرب أهلية داخل كيان الاحتلال وتصعيد الاتحادات المهنية التونسية

عمليات كركوك تعيد تقييم خططها الأمنية وتتحرك لسد جميع الثغرات

أميرعبداللهيان يقدم شرحا للبرلمان حول مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية

إبن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرا!