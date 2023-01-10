عمليات كركوك تعيد تقييم خططها الأمنية وتتحرك لسد جميع الثغرات

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وقال الطائي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك باشرت مع بداية العام الحالي إعادة تقييم لجميع الخطط الأمنية وانتشار القطعات العسكرية بما يتلاءم وحجم التحديات التي تواجه محافظة كركوك".

وأضاف، أن "الشريط الحدودي لمحافظة كركوك يقع ضمن تضاريس مختلفة سواء المرتفعات الجبلية أو الأراضي الزراعية والوديان والممرات المائية، فضلا عن محاذاتها مع حدود إقليم كردستان"، مؤكداً، أن "قيادة المقر المتقدم تعمل على نشر كامل القطعات العسكرية لسد جميع الثغرات التي يحاول الإرهابيون استغلالها للاعتداء على القوات الأمنية والمواطنين".