العامري للسفير الفرنسي: الأمريكان يستخدمون الدولار لتجويع الشعوب

العالم - العراق

وبحسب بيان مكتبه، ان :"العامري دعا الشركات الفرنسية الى الأستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والأستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق، مبيناً ان الأستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل".

وفي ما يخص إرتفاع سعر الدولار، أوضح العامري إن "العراق يعاني غياب الأستقلال الأقتصادي بسبب وجود إحتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي"، موضحاً إن "الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع إنفتاحه على أوروبا ودول العالم".

من جهته اكد شوفالييه، إن "الحكومة الفرنسية تدعم الحكومة العراقية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد"، مشيراً الى "ترحيب الشركات الفرنسية بزيادة عملها بالعراق والمساهمة بإعمار وتطوير البنى التحتية فيه".