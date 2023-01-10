الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العامري للسفير الفرنسي: الأمريكان يستخدمون الدولار لتجويع الشعوب

العامري للسفير الفرنسي: الأمريكان يستخدمون الدولار لتجويع الشعوب
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفالييه، العديد من القضايا والمواضيع ذات الأهتمام المشترك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس.

العالم - العراق

وبحسب بيان مكتبه، ان :"العامري دعا الشركات الفرنسية الى الأستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والأستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق، مبيناً ان الأستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل".

وفي ما يخص إرتفاع سعر الدولار، أوضح العامري إن "العراق يعاني غياب الأستقلال الأقتصادي بسبب وجود إحتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي"، موضحاً إن "الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع إنفتاحه على أوروبا ودول العالم".

من جهته اكد شوفالييه، إن "الحكومة الفرنسية تدعم الحكومة العراقية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد"، مشيراً الى "ترحيب الشركات الفرنسية بزيادة عملها بالعراق والمساهمة بإعمار وتطوير البنى التحتية فيه".

روابط ذات صلة

عمليات كركوك تعيد تقييم خططها الأمنية وتتحرك لسد جميع الثغرات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش يرحب بإطلاق السودان المرحلة النهائية من الانتقال السياسي

في لقائه مع المبعوث الأممي لعملية التسوية.. مسؤول فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين

ناصر أبوشريف: الحاج قاسم حوّل غزة إلى قاعدة لتمدد المقاومة

العامري للسفير الفرنسي: الأمريكان يستخدمون الدولار لتجويع الشعوب

بانوراما: تحذيرات من حرب أهلية داخل كيان الاحتلال وتصعيد الاتحادات المهنية التونسية

عمليات كركوك تعيد تقييم خططها الأمنية وتتحرك لسد جميع الثغرات