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في لقائه مع المبعوث الأممي لعملية التسوية..

مسؤول فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين

مسؤول فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أطلع زياد أبو عمرو رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام (التسوية) في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"،على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

العالم - فلسطين

واستعرض نائب رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله - العديد من القضايا الهامة، خاصة ممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي كان آخرها استباحة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه، والقرصنة على الأموال الفلسطينية.

وحذّر أبو عمرو من أن تردد المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين المحتلة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على أرض الواقع، مؤكدا أن القيادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية.

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في لقائه مع المبعوث الأممي لعملية التسوية.. مسؤول فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين