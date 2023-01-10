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نائب من حزب بن غفير يدعو لاعتقال 'لابيد' و'غانتس'

نائب من حزب بن غفير يدعو لاعتقال 'لابيد' و'غانتس'
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

دعا نائب في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، إلى اعتقال كل من رئيس المعارضة يائير لابيد ووزير الجيش السابق بيني غانتس بتهمة "خيانة الوطن".

العالم - الإحتلال

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "تسفيكا فوغل" من حزب "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لقناة "كان" الرسمية نشرتها مواقع عبرية.

ومعلقا على احتجاجات شعبية رافضة لتغييرات تسعى الحكومة لإدخالها على منظومة القضاء، قال فوغل إنه "يجب اعتقال لابيد وغانتس و(عضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس اليساري) يائير غولان و(وزير الجيش الأسبق) موشيه يعلون".

واعتبر أن الأربعة "هم أخطر الأشخاص الموجودين حاليا في [إسرائيل].. هؤلاء يدعون إلى الحرب. إذا كانوا يطالبون بالتظاهر، لكان لديهم الحق في ذلك. لكنهم يتحدثون بأسلوب الحرب. بالنسبة لي هذه خيانة للوطن وسبب كافٍ للاعتقال".

كما اتهم الأربعة بأنهم يحرضون الناس على الفتنة والتمرد ولا يعترفون بنتائج الانتخابات (مطلع نوفمبر الماضي) ويسعون إلى إخراج الناس إلى الشوارع للتظاهر.

ورد لابيد على تلك التصريحات قائلا في تغريدة: "كان من الواضح أن هذا سيحدث. تهدد الحكومة في الدول غير الديمقراطية دائما بالقبض على قادة المعارضة".

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نائب من حزب بن غفير يدعو لاعتقال 'لابيد' و'غانتس'

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