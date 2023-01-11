ايران تكرّم رياضييها الذين امتنعوا عن مواجهة رياضيي الاحتلال

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وها هي تقيم حفلا لتكريم الرياضيين الذين امتنعوا عن الحضور في الميادين الرياضية الرسمية لمواجهة رياضيي الكيان الصهيوني وفقا لمبادئ الجمهورية الاسلامية ودعما لقضية القدس والشعب الفلسطيني.

وقالت فاطمة قاسمي لاعبة الكاراتيه الايرانية:" كلنا جنود هذا الوطن وعنما نرتدي ثوب المنتخب الوطني فهو يمثل ايران والايرانيين وعليه ان يمثلها كما هي.. الشعب الايراني يدعم قضية القدس بكل ما تحمله الكلمة من معنى".



فيما أكد المصارع الايراني محمد حسين محمودي:" على الجميع ان يدعم القضية الفلسطينية كل بطريقته، نحن الرياضيون لا نواجه العدو في الرياضة دعا لفلسطين وقضيتها".



هذا التكريم لا يقتصر علي ايرانيين وحسب بل صدحت الكفوف بالتصفيق لمن امتنعوا من اللعب امام الصهاينة من رياضي العالمين الاسلامي والعربي.

ومن الثابت أن إيران لا تعترف بالكيان الصهيوني، حيث ترتب على ذلك على مدى عقود ومنذ انتصار الثورة الإسلامية، امتناع الرياضيين الإيرانيين عن اللعب أمام ممثلي الكيان، والشواهد كثيرة ومعروفة التي تثبت ذلك، وكثير منها حصلت في الآونة الأخيرة.

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