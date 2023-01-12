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فعالية نسائية بصنعاء إحياءً لذكرى مولد السيدة الزهراء(ع)

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

فعالية نسائية بالعاصمة صنعاء في اليوم العالمي للمرأة المسلمة، هكذا تحتفي اليمنيات بمولد السيدة فاطمة الزهراء (ع) تجديدا للارتباط بها وتجسيدا لمنهجيتها الفاطمية السوية على أر الواقع إيمانا وصبرا وبذلا وعطاء.

العالم - مراسلون

وترى المشاركات انه لا بد للمرأة المسلمة الاقتداء بالسيدة الزهراء عليها السلام، خاصة في مرحلة يستمر الأعداء بتوجيه سهامهم المسمومة باستهداف الدين وضرب قيم ومبادىء المجتمعات المسلمة وأخلاقها سعياً منهم لمحو الثقافة القرآنية ومسخ الهوية الإيمانية.

وخلال سنوات العدوان اثبتت المرأة اليمنية ضرورة التمسك بالقدوة الحسنة السيدة فاطمة الزهراء(ع) التي كانت لها نموذجا حيا في الصمود والبذل والتضحية ودفع رجالها إلى ساحات الكرامة انتصارا للحق الفعالية، تضمنت عددا من الفقرات والكلمات المعبرة عن قيمة المناسبة ومكانة سيدة نساء العالمين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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