الرئيس الكوري الجنوبي يزور الإمارات السبت المقبل

العالم - آسيا والباسفيك

ويلتقي الرئيس الكوري الجنوبي خلال الزيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حيث يبحثان "علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك" في إطار "الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين".

ويبحث الجانبان أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويحضر الرئيس الكوري الجنوبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبو ظبي للاستدامة"، بجانب لقاء عدد من المسؤولين في الإمارات، وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.

هذا وفي سبتمبر الماضي، أعرب رئيس كوريا الجنوبية عن تطلعاته للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات ، إلى آفاق أرحب على أساس الإنجازات المميزة التي حققتها الدولتان حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلدون خليفة أحمد ، والذي يزور كوريا الجنوبية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الإمارات محمد بن زايد.

والتقى الرئيس "يون" بالمبعوث الإماراتي الخاص الذي زار كوريا الجنوبية على رأس بعثة التهنئة لحضور مراسم تنصيب "يون" التي أقيمت 10 مايو الماضي.

من جانبه، عبر "المبارك" عن أمله في بناء علاقة استراتيجية جديدة لعقود مقبلة بناء على الثقة المتراكمة، في إشارة إلى مشروع محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية التي تمثل رمز التعاون بين الجانبين، وقد فازت كوريا بصفقة لبناء محطة "براكة" للطاقة النووية في عام 2009.

واقترح المبعوث الإماراتي أيضا على "يون" توسيع سبل التعاون الثنائي وتجسيدها في المجالات الأربعة، بما فيها تطوير مجال الطاقة النووية وأمن الطاقة وتصنيع الأسلحة والتعاون في الاستثمارات.

وقال "يون" إنه يرغب في دعوة "محمد بن زايد " إلى زيارة كوريا الجنوبية في المستقبل القريب.

وردا على ذلك، أجاب "المبارك" بأنه يأمل في المضي قدما في بحث تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الدولتين، بعد أن تتم زيارة "يون" إلى الإمارات في أسرع وقت ممكن.