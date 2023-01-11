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حرب تصريحات بين المعارضة وحكومة نتنياهو.. ودعوات لبدء عصيان مدني اليوم الأربعاء

حرب تصريحات بين المعارضة وحكومة نتنياهو.. ودعوات لبدء عصيان مدني اليوم الأربعاء
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

يشهد كيان الاحتلال أزمة سياسية حادة، بين قادة المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية، وسط اتهامات لها بتنفيذ "انقلاب سلطوي"، وتحويل القضاة إلى "سياسيين".

العالم - فلسطين

وتشهد الأوساط السياسية جدلا حادا بعد طرح وزير العدل في حكومة نتنياهو خطة تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، ومنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وإنهاء تعيين المستشار القضائي للحكومة للمستشارين القانونيين للوزارات، وتحويل قراراتهم إلى توصية غير ملزمة.

وتصاعدت الدعوات للتظاهر السبت المقبل ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب، فيما أصدر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، توجيهات للمفتش العام للشرطة يعقوب شيتاي، باعتقال المتظاهرين الذين يقومون بأعمال شغب وقطع الطرق وعرقلة حركة السير في مظاهرات ضد الحكومة.

ودعا عضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس" يائير غولان، إلى بدء عصيان مدني اليوم الأربعاء، بعد التوجيهات التي صدرت عن بن غفير.

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