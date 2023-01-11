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السوداني وأردوغان يبحثان حصة العراق من مياه دجلة والفرات

السوداني وأردوغان يبحثان حصة العراق من مياه دجلة والفرات
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي تأمين حصة العراق من مياه دجلة والفرات.

العالم - العراق

ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن مكتب السوداني قوله، "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرت خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".

كما شهد الاتصال بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، "مناقشة سبل تنمية التعاون الاقتصادي، والجهود المتبادلة لضبط الحدود المشتركة، والتنسيق لملاحقة المجاميع الإرهابية في الحدود المشتركة بين البلدين".

وجدّد أردوغان "دعوته لرئيس مجلس الوزراء، إلى زيارة رسمية للجمهورية التركية، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى حضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وجرى خلال الاتصال "البحث في تأمين حصة العراق من مياه دجلة والفرات، واستمرار التعاون في المجال التجاري والاستثمار ومشاركة الشركات التركية في مشاريع البنى التحتية والإعمار ب‍العراق، كما تم التطرق إلى الربط السككي بين ميناء الفاو في البصرة والأراضي التركية".

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