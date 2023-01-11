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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية :ارتكاب اعمال جبانة كمجلة شارلي ايبدو الفرنسية محاولة للعدو للتغطية على عجزه وفشل مؤامراته الاخيرة

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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