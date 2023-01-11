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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يحضر الجلسة العلنية بمجلس الشورى الاسلامي لتقديم مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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