عبد اللهيان: تم استدعاء السفير العراقي احتجاجا علی استخدام الاسم المزيف للخلیج الفارسي

العالم - ايران

وعن رد فعل إيران الرسمي على استخدام السلطات العراقیة مصطلح وهمي بدلا من الخليج الفارسي قال أمیر عبداللهیان اليوم الاربعاء: صحح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني هذه المسألة ( هذا الخطأ ) في مقال نُشر مؤخرًا على الفضاء الافتراضي.

وأكد: على الرغم من أن لدينا علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق ، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى طهران الى الخارجية ، للتاكيد على حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والاعلان عنها إلی الجانب العراقي.