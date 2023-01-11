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فرحة تساقط الثلوج في ايران

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

-اقتحام 1500 شخص في البرازيل بعد اقتحام مقرات السلطة -صقيع في روسيا -وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بطهران رفضاً لإهانة المقدسات - مسعفون يتظاهرون احتجاجا على منع الإحتلال ادخال معدات طبية الى غزة

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