اللوبي الصهيوني في أمريكا يعقد “جلسة مغلقة” لبحث كيفية انتخاب قائمة من المرشحين الموالين للاحتلال في انتخابات 2024

العالم - الأميركيتان

وبحسب ما ورد، كان من الواضح أن اللجنة، التي تمثل أكبر لوبي يهودي في الولايات المتحدة، لم تعد محرجة من الكشف عن تدخلها بشكل مباشر في السياسة الداخلية الأمريكية، وكانت الجلسة فرصة، ايضاً، لمراجعة نتائج انتخابات التجديد النصفي 2022.

وأعلنت اللجنة أنها حققت نجاحاً كبيراً في 2022 حيث فاز 342 مرشحاً من أصل 365 مرشحاً دعمهم اللوبي مقابل دعم تل ابيب.

وردد العديد من المعلقين أن اللجنة تباحثت في الحفاظ على دعم الكيان من الحزبين، مع وجود أقلية من التقدميين الديمقراطيين ضد دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث جوش جوتهايمر، وهو ديمقراطي من ولاية نيو جيرسي، و بريان فيتزباتريك، وهو جمهوري من ولاية بنسلفانيا، ما وصفاه ” كيفية التنقل في هذه البيئة المستقطبة” من أجل ضمان حصول "إسرائيل" على الدعم المطلوب في الكونغرس، وقالا :” إننا نعمل بالتأكيد من أجل الحفاظ على استمرار الدعم لإسرائيل من الحزبين بشكل دائم”.

وقال معلقون إن الاجتماعات لم تكن مكترثة بتداعيات قيام حكومة يمينية متطرفة في الكيان الصهيوني.

(وكالات)