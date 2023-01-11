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الادميرال ايراني: نخطط لإرسال سفننا الى قناة بنما

الادميرال ايراني: نخطط لإرسال سفننا الى قناة بنما
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد سلاح البحر في الجيش الايراني الادميرال " شهرام ايراني" أن ايران تعكف حاليا على التخطيط لإرسال سفنها الى قناة بنما، في معرض اشارته الى حضور سلاح البحر في الجيش الايراني في مياه شتى ارجاء العالم.

العالم - ايران

وقال المسؤول الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء على هامش الملتقى الوطني الأول الذي عقد في منطقة كنارك تحت عنوان " الحضارة البحرية – طريق التقدم ": لدينا اليوم فرصة كبيرة في مجال البحر لتقدم ايران حيث يمكن تحويل هذه الموهبة من مجال اقتصادي في حالة استخدامها بشكل صحيح الى امكانية حضارية.

وتابع قائد سلاح البحر في الجيش الايراني قائلا: يعتبر استخدامنا اليوم للبحر امتيازا جيو سياسيا لنا، اذ أن الذين لايملكون هذه الامكانية يواجهون اختناقا جيوسياسيا.

وأشار الى حضور سلاح البحر للجيش الايراني في مياه شتى ارجاء العالم وقال: لقد كنا نحضر حتى اليوم في جميع المضيقات الاستراتيجية في العالم بإستثناء ممرين مائيين سنحضر احدهما هذا العام، ونخطط للحضور في قناة بنما.

وشدد الادميرال " ايراني " على ان ايران بدأت الملاحة البحرية قبل الاوروبيين بوقت كبير جدا، مؤكدا أن هذه الحضارة تشهد سير احيائها في الوقت الحالي.

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