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"ايران خودرو" تصدر 2000 سيارة لروسيا

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد المدير التنفيذي لشركة ايران خودرو لصناعة السيارات، اعتزام الشركة تصدير 2000 سيارة الى روسيا حتى 20 مارس/آذار 2023.

العالم - ايران

وأوضح " مهدي خطيبي" في تصريح اليوم الاربعاء، بانه سيتم تصدير نحو ألفي سيارة من طراز " دنا" و" تارا" الى السوق الروسية حتى الموعد المذكور.

وأستطرد أن مجموعة ايران خودرو و21 شركة تابعة لها كانت قد شاركت بمعرض موسكو للسيارات ونجحت باكتساب توسع جيد في السوق الروسية عقب فعاليات المعرض سيما بمجال قطع غيار الشاحنات.

وحول اداء الشركة في تصدير السيارات الى الاسواق الدولية، أكد خطيبي تخطيط الشركة تصدير 3500 سيارة الى آذربيجان وهو مايعادل نسبة 50 بالمئة من اجمالي السيارات التي تم تصديرها الى آذربيجان على مدى سنوات ماضية.

وأضاف أن سيارة " دنا " تم إضافتها للسلة التصديرية الى آذربيجان كما أنه سيجرى تصدير " تارا" و" سورن" بشكل مونتاج (تجميع) الى هذا البلد.

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