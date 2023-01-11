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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مصادر فرنسية: اصابة عدة اشخاص بعملية طعن في محطة قطارات "غار دو نور" بشمال العاصمة الفرنسية باريس
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: سعينا لتنظيم مشروع الموازنة العامة وفقا للسياسات التي اكد عليها قائد الثورة الاسلامية والخطة التنموية السابعة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يحضر الجلسة العلنية بمجلس الشورى الاسلامي لتقديم مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان : تم استدعاء السفير العراقي لدى طهران اعتراضا على استخدام مصطلح وهمي بدلا من الخليج الفارسي
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية :ارتكاب اعمال جبانة كمجلة شارلي ايبدو الفرنسية محاولة للعدو للتغطية على عجزه وفشل مؤامراته الاخيرة
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية :ارتكاب اعمال جبانة كمجلة شارلي ايبدو الفرنسية محاولة للعدو للتغطية على عجزه وفشل مؤامراته الاخيرة
قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران يدعو الفرنسيين ومدراء مؤسسة شارلي ابدو للاتعاظ من مصير المرتد سلمان رشدي الذي اساء للقرآن والنبي الأعظم
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-01-2023
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الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.